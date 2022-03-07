الكرملين: يمكن وقف العمليات العسكرية في هذه الحالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.



وقال بيسكوف لرويترز إن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها مستعدة لوقف عملها العسكري "في لحظة" إذا استجابت كييف للشروط.

وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا على علم بالشروط، "وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة".