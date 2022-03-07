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الكرملين: يمكن وقف العمليات العسكرية في هذه الحالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.

وقال بيسكوف لرويترز إن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها مستعدة لوقف عملها العسكري "في لحظة" إذا استجابت كييف للشروط.

وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا على علم بالشروط، "وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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