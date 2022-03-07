نواب يشيدون بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة: تتوافق مع الجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، إشادات كبيرة من قبل النواب للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، واصفين إياها بالمبادرة التى تتوافق مع الجمهورية الجديدة.

وجه النائب أيمن أبو العلا الشكر للجنة الزراعة على تقريرها بشأن قانون الإصلاح الزراعى، قائلا:" نزكى مشروع القانون ونؤيده، مشيدا بمبادرة حياة كريمة الرامية لتحسين معيشة الموطنين.

فيما قال النائب نور الدين أبو ستيت، هذا القانون تأخر كثيرة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تتوافق مع الجمهورية الجديدة، معلنا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

بينما قال النائب بهاء أبو الحمد، نوجه الشكر للحكومة على مشروع القانون، كما وجه الشكر للدكتور حنفى الجبالى لإدارته الحكيمة للجلسات العامة لمجلس النواب، داعيا لأتحاذ إجراءات لمواجهة غلاء الأسعار ورفع رواتب العاملين فى شركات الأمن حيث تصل رواتبهم لـ1800 جنيه، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاقه مبادرة حياة كريمة.

بينما قال النائب منصف سليمان، أوافق على مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك أراضى زراعية تحت حيزة الإصلاح الزراعى تحتاج لحل مشكلاتها.

بينما أعلن النائب محمد حسين الموافقة على مشروع القانون، مشيرا إلى أن يحقق النفع العام.

فيما قال النائب على الدسوقى أن هذا القانون له أهمية كبيرة وقد تأخر كثيرا، داعيا الوزارات أن تحزوا حذو وزارة الزراعية لأنه هذا القانون يحل أزمات كبيرة، معلنا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا هيئة الإصلاح الزراعة أن تحل الأزمات الكائنة فى بعض الأماكن.

بدوره قال النائب زكى عباس أشكر الرئيس والحكومة واللجنة على تطبيق هذا القانون لأنه إنجاز تاريخى، مشيرا إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات وتوفير مراكز الشباب.

وقال إن هذا القانون إنجاز كبير، متمنيا أن يتم تطبيقه على الأرض.

وقال النائب العمدة عثمان: "أشكر مجلس النواب على هذا الانجاز لتعديل هذا القانون لأن أغلبية القرى والبلاد ليس فهيا أملاك دولة لإقامة مشروعات عامة"، مشيرا إلى أن الإصلاح الزراعى كان يشترط دفع ثمن الأرض لإقامة مشروعات نفع عام، معلنة الموافقة على مشروع القانون.