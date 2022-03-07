شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت السلطات الأوكرانية، أن المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا تبدأ بعد أقل من ساعة.
وأكدت أن الوفد الأوكراني وصل إلى بيلاروسيا، لعقد جولة ثالثة من المفاوضات مع الروس.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا على هامش منتدى أنطاليا الخميس المقبل
من ناحيتها أعربت الصين، عن استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة لعب ما وصفته بالدور البناء بالدعوة لمفاوضات سلام بين الجانبين.
وأوضحت أنها مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في تعزيز المصالحة وتحفيز المفاوضات، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للتوسط حسب الحاجة.
وأكدت أن روسيا وأوكرانيا عقدتا جولتين من المحادثات، ونأمل أن يحرز الطرفان تقدما جديدا في الجولة الثالثة اليوم.
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