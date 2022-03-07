شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إصابات في حادث سير بين 20 مركبة في طهران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع حادث سير وقع بين 20 مركبة في شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف تسببت الأمطار في انزلاق وتصادم نحو 20 سيارة مما تسبب في إصابة 7 أشخاص، وبعض الأضرار المادية في عدد من المركبات.

من ناحيتها، أعلنت شرطة المرور في طهران عن وفاة 490 شخصا في طهران خلال الأشهر الـ11 الماضية إثر حوادث السير.

يذكر أن أكثر من 40% من وفيات حوادث الطرق في العاصمة الإيرانية، تعود إلى المارة وعدم وعييهم عند عبورهم الطرق، بالإضافة إلى السرعة الجنونية للسائقين.