شكرا لقرائتكم خبر عن قرار روسي عاجل تجاه أمريكا والاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الروسية، إدراج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.

وأوضحت أنه تم إدراج بريطانيا والنرويج وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان إلى القائمة.

في الوقت نفسه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه سيتم محاسبة روسيا على مهاحمة أوكرانيا، مؤكدًا أن العقوبات الاقتصادية تجاوزت ما كان يتوقعه البعض.

وأضاف أن روسيا لديها القدرة على ارتكاب جرائم بشعة ضد المدنيين مطالبًا بمزيد من الضغط عليها، منتقدًا موقف الصين لافتًا إلى أنها تتحدث دائما عن استقرار النظام العالمي لكنها لم تدن انتهاك روسيا لوحدة أوكرانيا وسيادتها.

فيما ناشد مجلس مدينة خاركيف، رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والنيتو دعم طلب رئيس أوكرانيا بفرض حظر جوي.

وتسائل الرئيس الأوكراني، كم أوكرانياً يجب أن يقتل حتى تفرض منطقة حظر جوي في الأجواء الأوكرانية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أنه جاري العمل على فرض عقوبات جديدة وضمان تأثيرها، بسبب تهور الكرملين تجاه المدنيين.