شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: نطالب بحزمة جديدة من العقوبات الغربية على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دول العالم على مقاطعة النفط الروسي والصادرات الروسية.

وأشار زيلينسكي إلى أن “الجيش الروسي قصف المناطق السكنية في ​خاركيف​ ويحتجز السكان رهائن”، متسائلاً: “كم ​أوكرانياً​ يجب أن يقتل حتى تفرض منطقة حظر جوي في الأجواء الأوكرانية؟”

وأضاف أن “بولندا تساعد بلاده كثيرًا ونعزز مواقفنا ضد روسيا بشكل قوي”، مطالباً بحزمة جديدة من العقوبات الغربية على روسيا.

ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني عشر، واستمرت أسعار البترول والغاز في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والمخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي، والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.