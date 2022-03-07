شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة الرئيس الأوكراني: الرئيس موجود ويتجول يومياً بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مستشارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن الرئيس متواجد ويتجول بشكل يومي في شوارع العاصمة كييف.

وأكدت أن فرص خروج الرئيس من كييف ضئيلة جدًا، مشيرة إلى أنه رجل قانون ويتمتع بشعبية كبيرة.

في الوقت نفسه أكدت الحكومة الأوكرانية، أنه على روسيا التوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين، لافتة إلى أنها لا تهاجم سوى الأهداف العسكرية في روسيا.

وطالب الرئيس الأوكراني، الأوروبيين بالقدوم ومساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا، مؤكدًا لهم: ” إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا”.

وأعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية، سقوط 9 قتلى في القصف الروسي لمطار فينيتسيا.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم، أولى جلساتها للنظر في طلب كييف اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.