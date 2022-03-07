شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق تارر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق تارر، اليوم، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد معاناة طويلة مع أمراض مزمنة.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية نقلًا عن أسرة الرئيس الراحل، أنه كان يعاني منذ فترة طويلة من مشاكل صحية، وتوفي صباح اليوم في المستشفى.

وأضافت، أن الرئيس الراحل ولد عام 1929م، وشغل منصب رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في الفترة من 1998م حتى 2002م، وقبل ذلك شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه، وكبار المسؤولين وزعماء الأحزاب السياسية، عن تعازيهم لأسرة الرئيس الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.