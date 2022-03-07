إنترفاكس: روسيا تفتح ممرات إنسانية من عدة مدن أوكرانية

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف اليوم الإثنين.

وأضافت أنه إلى جانب كييف سيتم أيضاً فتح ممرات من مدن خاركيف وماريوبول وسومي وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن.