شرطة الطاقة تقبض على عدد من المتهمين وتضبط محطة غير رسمية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "شرطة الطاقة تمكنت بواجبات مختلفة من إلقاء القبض على أربعة متهمين وكما مبين أدناه:

1- ضبط محطة وقود غير رسمية في محافظة كركوك وإلقاء القبض على صاحبها.



2- صبط عجلة "صهريج" في سيطرة شرطة النفط "الشعب" وإلقاء القبض على صاحب العجلة.3- ضبط عجلة "صهريج" في محافظة النجف مع إلقاء القبض على صاحب العجلة.4- ضبط عجلة "شاحنة" في محافظة البصرة وأيضًا مع إلقاء القبض على صاحب العجلة".

واضافت انه "تم ايداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".