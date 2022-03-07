زيدان يبحث مع الكاظمي سبل التعاون في مكافحة الإرهاب - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث سبل التعاون في مكافحة الإرهاب وجرائم الفساد الإداري.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن زيدان استقبل الكاظمي، "وبحث معه التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مكافحة الإرهاب وجرائم الفساد الإداري وتأمين الحماية اللازمة للقضاة". وأضاف البيان، أن "اللقاء حضره نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية زيدون سعدون، ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله، ورئيس هيئة الإشراف القضائي مسلم متعب".