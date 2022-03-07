وفد روسي إلى بيلاروسيا لإجراء جولة محادثات جديدة مع الأوكرانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

غادر وفد روسي إلى روسيا البيضاء، لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الأوكرانيين، بشأن إنهاء العمليات العسكرية، بحسب وكالة ”رويترز“.



ونقلت رويترز عن وكالة ”سبوتنيك“ للأنباء، أن الوفد الروسي سيلتقي مفاوضين أوكرانيين في ثالث جولة من المحادثات التي تستهدف وقف القتال الذي بدأ في شهر شباط/ فبراير الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، اتفق الجانبان على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال، لكن لم يحدث هذا حتى الآن ويتهم كل طرف الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار المحلي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين، أن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات آمنة للأغراض الإنسانية في بضع مدن أوكرانية، منها العاصمة كييف الساعة الـ10:00 بتوقيت موسكو، الـ(07:00 بتوقيت غرينتش)، في خطوة وصفتها أوكرانيا بأنها ”محاولة لتضليل العالم“.

واعتبرت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، أن روسيا ”تحاول تضليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء غربيين آخرين من خلال المطالبة بأن يكون أي ممر إنساني للخروج الآمن من أوكرانيا عبر روسيا أو روسيا البيضاء“.

ووفقًا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية، فإن الممر من العاصمة كييف سيؤدي إلى روسيا البيضاء، ولن يكون أمام المدنيين من مدينة خاركيف سوى ممر يؤدي إلى روسيا.

وقالت فيريشوك إن أوكرانيا ”تدعو روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار اعتبارا من صباح اليوم، للسماح بإجلاء الأوكرانيين باتجاه مدينة لفيف في غرب أوكرانيا“.

وأشارت في إفادة أذاعها التلفزيون، إلى أن أوكرانيا ”تلقت الاقتراح الروسي في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أن أجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

والجمعة، ذكرت وكالة أنباء ”تاس“ أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المحادثات مع أوكرانيا بشأن إنهاء الصراع مع روسيا سلميا ”لم تتحرك من المربع الأول“.

بدوره، قال الكرملين في بيان، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يأمل بأن تتخذ أوكرانيا موقفا ”مسؤولا وبناء“ في الجولة المقبلة من المحادثات.

كما أبلغ بوتين شولتس هاتفيا، أن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا بشرط تلبية كل مطالبها.