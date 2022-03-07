شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا: قوات دونيتسك شنت هجوما في "ماريوبول" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

شن الانفصاليون الموالون لموسكو، هجومًا في مدينة ”ماريوبول“ الساحلية جنوبي أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الإثنين.



وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة وقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة للأغراض الإنسانية في بضع مدن أوكرانية، بينها ماريوبول.

وقالت الوزارة، إن الانفصاليين شنوا هجومًا في ماريوبول، وإن معظم القتال وقع في الجزء الغربي من المدينة، وفقًا لما نقلت وكالة ”رويترز“.

وأكدت أن القوات الروسية ستوقف اليوم إطلاق النار لفتح ممر إنساني للخروج من المدينة المحاصرة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة.

واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، القوات الأوكرانية، باستخدام مجموعة تضم أكثر من 150 مدنيًّا، دروعًا بشرية لإطلاق النار على القوات الانفصالية.

وقال كوناشينكوف إن أربعة مدنيين قُتِلوا وأُصيب خمسة آخرون نتيجة لذلك، لكن القوات من ”جمهورية دونيتسك الشعبية“، وهي منطقة في شرق أوكرانيا اعترفت موسكو باستقلالها، ”حررت“ نحو 150 مدنيًّا ونقلتهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها.

وفي سياق متصل، قُتِل تسعة أشخاص في قصف للجيش الروسي استهدف مطار فينيتسيا الذي يبعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب كييف، وفق ما أعلنت أجهزة الإسعاف الأوكرانية اليوم الإثنين.

وذكرت أجهزة الإسعاف بحسب ما نقلت عنها وكالة فرانس برس، أنه “ في الساعة الـ05:00 بتوقيت غرينيتش، تم انتشال خمسة عشر شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم تسعة قتلى: خمسة مدنيين وأربعة جنود“، مشيرة إلى أن ”البحث لا يزال جاريا ”للعثور على ضحايا محتملين آخرين.

وأعلنت موسكو، صباح اليوم، وقف إطلاق نار في أماكن محددة وفتح ”ممرات إنسانية“ للسماح بإجلاء مدنيين من مدن أوكرانية عدة، من بينها العاصمة كييف.

وأتى الإعلان الروسي بعد ليلة تخللتها عمليات قصف عنيف جوي وبحري وبري، استهدفت مدن أوكرانيا، فيما دفع النزاع أكثر من 1.5 مليون شخص على الفرار من أوكرانيا واللجوء إلى دول الجوار، بحسب الأمم المتحدة.

وأوضح الجيش الروسي أن هذا القرار اتخذ بعد ”طلب شخصي“ من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وأجرى الرئيسان محادثات هاتفية، أمس الأحد، استمرت ساعتين.

واعتبرت مسؤولة أوكرانية أن ”روسيا تحاول تضليل الرئيس الفرنسي وزعماء غربيين آخرين من خلال المطالبة بأن يكون أي ممر إنساني للخروج الآمن من أوكرانيا عبر روسيا أو روسيا البيضاء“.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشوك، في إفادة أذاعها التلفزيون، إن ”أوكرانيا تدعو روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار للسماح بإجلاء الأوكرانيين باتجاه مدينة لفيف في غرب أوكرانيا“.

ووفقًا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية، فإن الممر من العاصمة كييف سيؤدي إلى روسيا البيضاء، ولن يكون أمام المدنيين من مدينة خاركيف سوى ممر يؤدي إلى روسيا.