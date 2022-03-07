بين الانتقال أو الفرار.. أمريكا وأوروبا تخططان لإقامة حكومة أوكرانية في المنفى

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية ان مسئولون أمريكيون وأوروبيون ناقشوا كيفية دعم حكومة أوكرانية في المنفى، برئاسة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك في حال اضطراره للفرار من كييف.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مسئولون غربيون قولهم إن المناقشات تراوحت بين دعم زيلينسكي وكبار المسئولين الأوكرانيين في الانتقال إلى مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، واحتمال إجبار زيلينسكي ومساعديه على الفرار من أوكرانيا وإنشاء حكومة جديدة في بولندا.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن المناقشات كانت أولية مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد.

ويقول دبلوماسيان غربيان إن المسئولين الغربيين كانوا حذرين أيضًا من مناقشة حكومة في المنفى مباشرة مع زيلينسكي لأنه يرغب في البقاء في العاصمة كييف، مؤكدان أن الرئيس الأوكراني رفض أن تركز المحادثات على أي شيء آخر غير تعزيز بلاده في حربها ضد روسيا.

وأشار المسئولان إلى أنه كانت هناك مناقشات حول إرسال عضو أو أكثر من حكومة زيلينسكي إلى موقع خارج البلاد، حيث يمكن تشكيل حكومة في حالة سقوط العاصمة كييف في قبضة قوات الجيش الروسي، وأن زيلينسكي غير راغب أو غير قادر على الخروج.

وبحسب "سي إن إن"، فإن المسئولين الأمريكيين والأوروبيين اعتقدوا في الأيام الأولى للحرب أن انتقال زيلينسكي إلى مدينة لفيف قد يكون ممكنًا لأنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت روسيا ستستهدف غرب أوكرانيا.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه ومع التصعيد الروسي خلال الأيام الماضية ضد أهداف مدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، فإن المسئولين ليسوا متأكدين من أن روسيا ستحتفظ بأي شبر من الأراضي الأوكرانية.