شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية منحة النقل الحضرى بين مصر والسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي "المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد" بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية.

استعرض النائب عماد سعد حمودة، تقرير اللجنة قائلا:" تهدف لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلة السريعة في القاهرة بجمهورية مصر العربية (المشروع) ، وبحيث تتمثل أهداف هذه الدراسات في تحديد المسارات والتراخيص المتأثرة تأثراً مباشراً أو غير مباشر، ووضع استراتيجية واضحة للتغيير ونموذج أعمال لهذه الخدمات، تحديد آليات التعويض والحوافز الاقتصادية للمشغلين من أجل تنفيذ التغيير، وضع خطة اتصالات للتغيير واستراتيجية للتفاوض، بناء قدرات وحدة تنظيم النقل وفقاً لخطة خدمة أفضل، وإجراء تحليل الوصول إلى الميل الأخير لتحسين وسائط السفر غير الآلية على طول ممر خط الحافلات السريع.