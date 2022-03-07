شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تعديل مسمى قانون "تنظيم أعمال الوكالة التجارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الأولي من مشروع قانون بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، في ضوء مقترح النائبان أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وإيهاب الطماوي.

وتقضي المادة الأولي بأن يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بمسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.

وفيما عدا المادتين (1)، (3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، المشار إليه، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1982 المُشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر:

- عبارة "الوسطاء التجاريون أو العقاريون" بعبارة "الوسطاء التجاريون".

- وعبارة "الوساطة التجارية أو العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية".

- وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بعبارة "الوسيط التجارى".

- وعبارة "وسطاء التجارة أو العقارات" بعبارة "وسطاء التجارة".

- وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بكلمة "الوسيط".

- وعبارة "الوزير المختص" بعبارتي "وزير الاقتصاد، و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".

- وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزارة الاقتصاد".