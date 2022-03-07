تداول 973 طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر ملاحي إن موانئ البحر الأحمر في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لم تتأثر بموجة الطقس السيئ ومنخفض الخماسين الذي تعرضت له البلاد أمس واستمر تأثيره حتى صباح اليوم الاثنين ببعض المناطق.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي لـ "الخليج 365" أن موانئ البحر الأحمر، حققت تداول 973 طن بضائع عامة ومتنوعة و526 شاحنة و43 سيارة ملاكي اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول 202 شاحنة و11 ملاكي، بينما جرى استقبال 973 طن بضائع عامة ومتنوعة 324 شاحنة و32 سيارة ملاكي، وتشهد الأرصفة تراكي 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و11 ملاكي والسفينة دليله بحمولة 95 شاحنة و19 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 59 شاحنة، وجرى مغادرة السفينة أمل بحمولة 93 شاحنة و11 ملاكي والسفينة بوسيدون اكسبريس بحمولة 109 شاحنة.

واستقبل ميناء نويبع بجنوب سيناء السفن سيناء وعمان وايلا وعلى متنهم 62 شاحنة بحمولة 771 طن بضائع عامة و202 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا وسيارتين ملاكي.