كورونا في مصر: 52% انخفاضًا بالإصابات منذ "الذروة".. و4.9% للوفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد جمعة:

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات كورونا في مصر انخفاضها التدريجي خلال الأسابيع الماضية، بعد تجاوز ذروة الموجة الخامسة من الجائحة بالبلاد.

وفي أحدث إحصاء، سجلت وزارة الصحة 1093 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية أمس الأحد، فضلًا عن 25 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر إلى 490969 حالة، من ضمنهم 421215 حالة تم شفاؤها، و24197 حالة وفاة.

كانت مصر سجلت مستويات قياسية لإصابات كورونا خلال شهر فبراير الماضي، في خضم انتشار متحور أوميكرون بالبلاد، الذي يعد الأكثر انتشارًا بين متحورات كورونا كافة.

وكان يوم 6 فبراير الماضي هو ذروة الإصابات المسجلة بهذه الموجة، وهو اليوم القياسي لتسجيل الإصابات بالفيروس منذ بداية ظهور أولى الحالات في مصر ببداية الجائحة عام 2020، حين سجلت الوزارة 2301 حالة إيجابية و59 حالة وفاة.

ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، شهدت مصر انخفاضًا في عدد الإصابات بنحو 52 بالمئة.

كما استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 4.9 بالمئة هبوطًا من مستويات تجاوزت 5 بالمئة، حيث بقيت أعداد الضحايا في متوسط 15 حالة يومياً في الوقت الراهن، نزولًا من مستويات تجاوزت 50 حالة يومياً.

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تجاوزت ذروة الموجة الخامسة خلال الأيام الأخيرة، ونشهد حالياً "فترة راحة".

وأشار "عنان"، إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى احتمالية أن نشهد هذا العام إعلان منظمة الصحة العالمية عن نهاية تصنيف كورونا، كجائحة، على أن يتم تصنيف الإصابة كمرض فيروسي مثل باقي الأمراض الفيروسية، مشددا على أن المهم هو المضي قدما في حملة التطعيمات والتي تساهم في الحد من انتشار الإصابات ووقاية المجتمع.

وأشار لمصراوي، إلى الموجة الأخيرة للإصابات متحور أوميكرون كانت أكثر انتشارًا على مستوى العالم بنحو 4 أضعاف من الموجات السابقة، لكن معدلات الوفيات انخفضت خلال الموجة الأخيرة.

وجدد عنان تأكيده أنه رغم إعادة تصنيف جائحة كورونا، فإننا لم نقترب من انتهاء المرض بشكل كامل.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن إعلان وزارة الصحة تسجيل أعلى معدل للشفاء من كورونا في مستشفيات العزل دليل واقعي على تخطى المرحلة الصعبة من الوباء، والتي كان فيها أعداد كبيرة من الإصابات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "رصدنا خلال الفترة الماضية أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا.. ومعظم الإصابات كان بمتحور أوميكرون والذي كان من ضمن خصائصه أنه قادرة على إصابة عدد كبير من الأشخاص يتراوح بين 14-16 شخصا، وهذا سبب زيادة الإصابات".

وتابع: "تجاوزنا المرحلة الصعبة، ومن الواضح تراجع الإصابات في مختلف أنحاء الجمهورية".