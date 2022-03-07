الموجة الـ19 .. إزالة 33 مخالفة على "ترعة الإخبارية" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، والمقرر أن يجري تنفيذها على 3 مراحل.

واستهدفت الحملات إزالة المباني والأسوار المخالفة التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم يتقدم واضعي اليد عليها بطلبات تقنين لاسترداد حق الدولة المواطن.

وقال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان، إنه جرى تنفيذ 33 قرار إزالة لتعديات على ترعة "الإخبارية" بقرى أبو بسيسة والبصرة، وذلك بالتنسيق مع ري النوبارية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء بالتصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أراضي الدولة، قائلا:" يجب تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين".