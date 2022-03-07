تأجيل أولى جلسات محاكمة تاجر وزوجته بتهمة قتل والدها بالعمرانية لـ18 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات تاجر وزوجته، قاما بقتل والد المتهمة الثانية، بسبب خلافات مالية بالعمرانية، لجلسة 18 إبريل المقبل للاطلاع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها مع المتهم واستمعت خلالها لأقوال عدد من شهود العيان، أن المتهم اقترض مبلغ مالي من حماه، بحجة استخدامها في التجارة، وبالفعل بدأ في ممارسة نشاطه، بعدما سحب المبلغ من حساب المجني عليه البنكي، وبعد فترة، طالبه المجني عليه برد المبلغ؛ ولكن عجز عن سداده، فحدثت بينهما خلافات شديدة.

وتابعت التحقيقات، أنه يوم الجريمة حدثت مشاجرة عنيفة بين المجني عليه والمتهم، اعتدى خلالها الأخير على حماه بالضرب، فأصيب بحالة إعياء شديدة فقد على إثرها الوعي وفارق الحياة، بعدها اصطحب المتهم زوجته وأبنائه الذين كانوا يعيشون معه في منطقة العمرانية، وانتقلوا للعيش في منطقة الطالبية، بعدما هدد زوجته بالطلاق إذا لم تستجيب له.

وكشفت التحقيقات، أن اكتشاف جريمة مقتل المجني عليه تم بعد مرور 22 يومًا على وفاته، حينما بدأ الجيران يشتمون رائحة كريهة تخرج من المنزل المقيم فيه المجني عليه؛ ولكنهم ظنوا في بداية الأمر أن الحمام نفق وأن تلك الرائحة جراء نفوقه، ولكن مع مرور الوقت، بدأت الرائحة تزيد، وعدم ظهور المجني عليه في الشارع كعادته أثار الشكوك حول وجود أمر غير طبيعي حول اختفائه.

وأضافت التحقيقات، أن الجيران أبلغوا صاحب الشقة التي يقيم فيها المجني عليه بشكوكهم، فأبلغ أجهزة الأمن التي توجهت إلى المنزل وبكسر باب الشقة تم العثور على جثة المجني عليه متوفيًا داخل المنزل وجثته في حالة تحلل، فتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء تشريح لها، وبينا سبب وفاة المجني عليه بشكل دقيق.

وبدأت أجهزة الأمن في وضع إجراء تحرياتها حول الواقعة، وتبين اختفاء ابنة المجني عليه وزوجها رغم اعتياد ترددهم عليه من وقت لأخر، وباستدعائهم وسماع أقوالهم، دارت الشكوك حول زوج ابنة المجني عليه، بعدما أثير أمر الـ 35 ألف جنيه التي اقترضها من الضحية قبل وفاته، وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتل المجني عليه بغير قصد، خلال مشاجرة حدثت بينهما، نتيجة خلافات مالية.