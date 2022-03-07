صور.. حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في أرمنت بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت في الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بإشراف اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء مجدي لطفي مدير إدارة البحث الجنائي والقيادات الأمنية بالمحافظة .

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة تعدي على مساحة 120م٢ على أرض مخصصة لإقامة أكبر مشروع سكني تجاري إداري داخل مدينة أرمنت يقوم به بنك التعمير والإسكان على مساحة 4700م٢ بناحية سوق الحديد بأرمنت الوابورات.

ومن جانبه قال رئيس مدينة أرمنت أنه بعد توقف ذلك المشروع السكنى منذ عام 1982، تم وضع حلول غير نمطية وإزالة جميع العقبات للاستئناف العمل بالمشروع، وبتقديم الدعم الكامل من محافظ الأقصر تم إعادة المشروع مرة أخرى إلى النور، في ظل توجيهات الحكومة بإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول غير نمطية لصالح المواطن .

وقدم عاشور مقترح لتعظيم الاستفادة من المشروع على نفس المساحة وذلك بدلاً من إقامة المشروع على مساحة ٤٧٠٠م٢، تم تعديل الاشتراطات البنائية وتم الاستفادة من المساحة الكلية رأسيًا على أن يتم إقامة المشروع على نفس المساحة ٤٧٠٠م٢ مع الاستفادة بمساحة تصل إلى أكثر من ١٩٥٠٠م٢ أي بنسبة تصل إلى أكثر من ثلاث أضعاف ونصف مما يعود على المشروع بالنفع العام للمواطن والبنك والمحافظة.

تابع عاشور وبعد أن تم الانتهاء من عمل التصميمات الابتدائية من جانب البنك بناء على رؤية مجلس مدينة ارمنت ،وعمل الرفع المساحي وجسات التربة وتقرير المهندس الاستشاري، تم البدء في تنفيذ المشروع وأصبح حقيقة على أرض الواقع .

وأكد عاشور على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت وكافة جهات الولاية والإدارات والجهات المعنية لإزالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعدي على الأراضي المستردة وتقديم كل الدعم الممكن لإتمام الأعمال الجاري تنفيذها والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة دون معوقات.