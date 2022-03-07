أوكرانيا توقف صادراتها من الحبوب والزيوت.. كيف تتأثر إمدادات العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تسعد أوكرانيا لتحجيم صادراتها من السلع الحبوب بما فيها القمح والذرة والزيوت، بعد ألزمت الحكومة الأوكرانية التجار الحصول على ترخيص للتصدير، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس أمس.

كما أوقفت أوكرانيا تصدير العديد من السلع الزراعية في مواجهة الحرب الروسية. وعلقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.

وتمر أوكرانيا بأزمة سياسية واقتصادية، على خلفية الغزو الروسي، الذي بدأ نهاية الشهر الماضي.

ويعد هذا القرار مؤثرًا جدًا بالنسبة للأسواق العالمية نظرًا لما تمثله أوكرانيا من حجم تجارة العالم في بعض السلع أبرزها الحبوب، مما يهدد ارتفاع الأسعار.

القمح

أوكرانيا، هي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن شأن تقليل صادراتها من الحبوب أن يؤثر على الإمدادات العالمية للقمح.

تغطي أوكرانيا وحدها نحو 7% من الإمداد العالمي، بعد كل من (روسيا 18% وأمريكا 16% وكندا 14% وفرنسا 10%).

ومصر هي أكبر مستورد للقمح الأوكراني بنسبة 22% من إجمالي صادرات أوكرانيا من القمح، وتأتي بعدها إندونيسيا التي تحصل على 19.4% من هذه الصادرات، إضافة إلى تركيا وتونس والمغرب، وفقًا لبيانات بحسب المرصد الاقتصادي (OEC)عن عام 20109.

الذرة

تعد الذرة، أكثر صادرات أوكرانيا من السلع في 2019، وتورد أوكرانيا نحو 9.64% من إمدادات العالم.

وتصدر أوكرانيا الذرة إلى مصر بنسبة 14.4% من صادرات أوكرانيا من الذرة، إضافة إلى إسبانيا وتونس وليبيا والصين وإيران وإيطاليا وإسرائيل.

زيوت البذور

في عام 2019 صدرت أوكرانيا بقيمة 3.75 مليار دولار من زيوت البذور، مما يجعلها أكبر مصدر لزيوت البذور في العالم.

وتمثل إمدادات أوكرانيا نحو 7.57% من الإمداد العالمي.

تصدر أوكرانيا زيوت البذور بشكل أساسي إلى الهند والصين وإسبانيا وهولندا وإيطاليا.