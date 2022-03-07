طعنه بسكين أمام المقهى.. المؤبد لعاطل قتل صديقه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل صديقه بطعنة نافذة في الصدر أمام مقهى بمنطقة الرمل، بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد سالمان، والمستشار محمود سلامة شرف الدين.

تعود وقائع القضية رقم 853 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من القسم يفيد حدوث مشاجرة بسلاح أبيض ووجود متوفي.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى تعدي المتهم "م. أ. ع" عاطل على المجني علية "ك.ف.م" بسلاح أبيض سكين وسدد له طعنة نافذة في الصدر أمام أحد المقاهي فلقى مصرعه، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم عليه.