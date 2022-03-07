مقتل 9 أشخاص في قصف مطار فينيتسيا جنوب كييف

قُتل تسعة أشخاص الأحد في قصف للجيش الروسي استهدف مطار فينيتسيا الذي يبعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب كييف، وفق ما اعلنت أجهزة الاسعاف الأوكرانية الاثنين.

وذكرت على منصة تلجرام أنه «عند الساعة 05.00 بتوقيت جرينيتش، تم انتشال خمسة عشر شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم تسعة قتلى: خمسة مدنيين وأربعة جنود» مشيرة إلى أن «البحث لا يزال جاريًا» للعثور على ضحايا محتملين آخرين.