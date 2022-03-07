قُتل تسعة أشخاص الأحد في قصف للجيش الروسي استهدف مطار فينيتسيا الذي يبعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب كييف، وفق ما اعلنت أجهزة الاسعاف الأوكرانية الاثنين.
وذكرت على منصة تلجرام أنه «عند الساعة 05.00 بتوقيت جرينيتش، تم انتشال خمسة عشر شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم تسعة قتلى: خمسة مدنيين وأربعة جنود» مشيرة إلى أن «البحث لا يزال جاريًا» للعثور على ضحايا محتملين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 أشخاص في قصف مطار فينيتسيا جنوب كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.