الغرب يستثني “أوليغارشي روسي” من العقوبات.. ما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 6 دقائق

استثنت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على بعض الشركات والأثرياء الروس، ردا على غزو الرئيس الروسي لأوكرانيا، عملاق المعادن الروسي نوريلسك نيكل، أكبر مورد للنيكل والبلاديوم في العالم، وهما معدنان أساسيان لبطاريات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.

وتنتج شركة (أم أم سي نوريلسك نيكل) الروسية جزءا كبيرا من معدنين ضروريين للنقل الأكثر إخضرارا ورقائق الكمبيوتر من قاعدتها بالمعسكر السوفيتي السابق في القطب الشمالي.

وحتى الآن لم تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على الشركة، أو رئيسها التنفيذي الأوليغارشي، مما يبرز المعضلة التي يقول بعض المحللين إن الحكومات تواجهها في سعيها لمعاقبة روسيا دون الإضرار بوصولها إلى السلع الأساسية، حسبما تقول صحيفة وول ستريت جورنال.

وهذه الشركة مسؤولة عن حوالي 5% من الإنتاج العالمي السنوي للنيكل، وهو مكون رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية. كما تنتج الشركة، المعروفة أيضا باسم نورنيكل، معادن انتقال الطاقة مثل الكوبالت والنحاس.

وتعد روسيا أكبر منتج للبلاديوم الذي يستخدم في المحولات الحفازة وأشباه الموصلات. وشكل إنتاج شركة نورنيكل، ومقرها موسكو، 40 بالمئة من إنتاج المناجم العالمي للمعدن العام الماضي.

وتقول رويترز إن شركة نورنيكل الروسية هي أكبر مورد للبلاديوم في العالم.

وقفز سعر هذه المعادن منذ غزو روسيا لأوكرانيا وسط مخاوف من أن العقوبات الغربية أو الصعوبات اللوجستية الناجمة عن الصراع قد تخنق الإمدادات.

وقد تخطت أسعار الذهب، الاثنين، حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف، مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن عقب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع البلاديوم 4.3 في المئة إلى 3130.16 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والجمعة، تم تداول النيكل عند أعلى مستوى له منذ عقد، وارتفع بنسبة 37 في المئة حتى الآن هذا العام.