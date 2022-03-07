الملايين زاروا موقع “الراغبين بالقتال” في أوكرانيا.. ودولة كبرى بالمقدّمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 11:53 صباحًا

أعلنت خارجية أوكرانيا، أمس الأحد، أن ملايين الأشخاص زاروا موقع “الراغبين بالقتال” في أوكرانيا. وقالت الوزارة في منشور على تويتر إنه “خلال الـ 24 ساعة الأولى، زار نحو 13 مليون شخص موقع fightforua.org”.

وأوضحت أن هذا الموقع “مختص بالمواطنين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى فيلق الدفاع الدولي لأوكرانيا والدفاع عن السلام والأمن في العالم”.

ووفقا لإحصائية عدد الزوار، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى وسجلت نحو 4 ملايين زائر، فيما جاءت الصين بالمرتبة الثانية مع مليوني زائر.

وأشارت الإحصائية إلى مئات آلاف الزائرين للموقع من دول مثل فرنسا وكندا والهند وبريطانيا والبرازيل وألمانيا وتايلند.

زار نحو 13 مليون شخص موقع fightforua.org

وكانت أوكرانيا قد ألغت مؤقتا إجراءات الحصول على التأشيرة للمتطوعين الأجانب الذين يرغبون في دخول البلاد والانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية.

وقد قال وزير الخارجية دميترو كوليبا، إن أي شخص مهتم بالمشاركة يجب أن يتصل بالبعثة الدبلوماسية الأوكرانية في بلده، مضيفا “هزمنا هتلر معا، وسوف نهزم بوتين أيضا”.