الإمارات تُرسل طائرة مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، أرسلت الإمارات، اليوم الاثنين، طائرة تحمل على متنها 30 طنا من المواد والإمدادات الطبية والاغاثية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارات أن شحنة المساعدات الجديدة تأتي استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، وذلك في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ حتى الآن.

وهبطت طائرة المساعدات الإماراتية في مدينة لوبلن في بولندا، وتم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد.

وقال السفير الإماراتي لدى أوكرانيا سالم الكعبي: “يأتي إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية في إطار حرص دولة الإمارات على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية”.

وأكد التزام الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوف الدولة وقيادتها إلى جانب كافة شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية طارئة، ترسيخاً لنهج المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائم على العطاء والتسامح وخدمة الإنسانية جمعاء دون أي تمييز أو تفرقة.

يذكر أن الإمارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم (5 ملايين دولار أميركي) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق الأسبوع الماضي، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا.

وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملح لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.