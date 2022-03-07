شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. المحكمة الدولية: روسيا قررت مقاطعة جلسة الاستماع بشأن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت محكمة العدل الدولية: إن روسيا قررت مقاطعة جلسة الاستماع بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكدت المحكمة أنها قد تتبنى تدابير مؤقتة بشأن دعوى أوكرانيا ضد انتهاكات القوات الروسية على أراضيها.

وأوضح ممثل أوكرانيا في المحكمة، أن روسيا تكذب عندما تقول إن الحرب هدفها وقف جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف أن روسيا انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مطالبًا بالوقف الفوري للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد أنه يجب أن نتفادى وقوع مزيد من القتلى والدمار في أوكرانيا، كما يجب أن نتفادى وقوع مزيد من القتلى والدمار في أوكرانيا.

وطالب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، الجانب الروسي بالرد فورا على طلب وقف إطلاق النار لفتح الممرات الإنسانية.

واشار مجلس بلدية جوستوميلن إلى أن الجيش الروسي يقتل عمدة المدينة أثناء توزيعه مساعدات على المدنيين.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها فتحت 6 ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي باتجاه مدن أخرى.