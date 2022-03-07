شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. المحكمة الدولية: على روسيا وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت محكمة العدل الدولية، أنه يجب على روسيا وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وفي جلسة للمحكمة بشأن الوضع في أوكرانيا، تقدمت كييف بشكوى ضد انتهاكات الجيش الروسي المستمرة. وأكدت المحكمة الدولية، أن أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية، وأنها ترفض ممرات إنسانية آمنة اقترحتها روسيا باتجاه بيلاروسيا. وقال ممثل أوكرانيا في المحكمة الدولية: إن بلاده تواجه حربا روسية ضد المدن والأهالي والمنشآت. وأكد أن أكثر من 1,5 مليون أوكراني أصبحوا مشردين، وأن الكثير من المدنيين قتلوا جراء الحرب الروسية. وأوضح أن روسيا تنتهك القانون الدولي بتدمير أوكرانيا ولا تحترم القانون الدولي، مؤكدًا أنها تحل نزاعاتها بشن الحروب. ودعا ممثل أوكرانيا، روسيا لوضع السلاح وحل الأزمة بطريقة متحضرة ، مؤكدًا أن على روسيا التوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين، مشيرًا إلى أمله أن يتفهم الرئيس ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية.

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