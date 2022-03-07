شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تطالب وكالة الطاقة الذرية بحماية المحطات النووية بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الاتحاد الأوروبي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حماية المحطات النووية الأوكرانية التي تخضع اثنتان منها الآن للسيطرة الروسية، وكذلك حشد المساعدة الدولية في حالة الطوارئ.

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا الأوكرانية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وعلى منشآت الوقود المستنفد والنفايات المشعة في مفاعل تشرنوبيل بجوار محطة الطاقة المتوقفة عن العمل حاليا والتي شهدت أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986.

وقالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي "أطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبذل قصارى جهدها لضمان السلامة النووية للمنشآت النووية الأوكرانية في ظل ظروف الحرب الراهنة".