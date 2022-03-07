شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع لأدنى مستوى في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام اليوم الاثنين مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7 بالمئة وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20 بالمئة منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير كانون الثاني وهو ما أدخله في دائرة السوق التى يهيمن عليها الإقبال على البيع.

وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلا باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1 بالمئة فقط بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4 بالمئة والمؤشر الإيطالي 2.9 بالمئة.