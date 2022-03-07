الزاملي يترأس اجتماعاً مع رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان النيابية

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الزاملي ترأس اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية لحسم تسمية اللجان النيابية للتصويت عليها خلال الجلسة المقبلة للمجلس".

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب، تشكيل 25 لجنة دائمة خلال الدورة التشريعية الجديدة، في ثاني جلساته الرسمية بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت في تشرين الأول الماضي.

