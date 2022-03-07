انت الان تتابع خبر الزاملي يترأس اجتماعاً مع رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان النيابية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأثنين، اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لحسم تسمية اللجان.
وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الزاملي ترأس اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية لحسم تسمية اللجان النيابية للتصويت عليها خلال الجلسة المقبلة للمجلس".
وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب، تشكيل 25 لجنة دائمة خلال الدورة التشريعية الجديدة، في ثاني جلساته الرسمية بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت في تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب، تشكيل 25 لجنة دائمة خلال الدورة التشريعية الجديدة، في ثاني جلساته الرسمية بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت في تشرين الأول الماضي.