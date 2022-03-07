الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 طائرة ومروحية للقوات الأوكرانية

وقال: "تم تدمير 396 2 مرفقًا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية. ومن بينها: 82 نقطة مراقبة ومركز اتصالات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، و 119 من أنظمة القذائف المضادة للطائرات من طراز إس-300 ، و بوك-إم1، وأوسا، وكذلك 76 محطة رادار".وأوضح أنه تم تدمير 827 دبابة ومدرعات أخرى و84 راجمة صواريخ و304 مدفعيات ميدانية ومدافع هاون و603 وحدات من الآليات العسكرية الخاصة و 78 طائرة مسيرة.

وأكد كاناشينكوف أنه في الليلة الماضية، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية والدفاع الجوي العسكري ثلاث طائرات سو-27 أخرى تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بولتافا، وطائرة سو-25 في منطقة غوستوميل، ومروحيتين من طراز مي-24 في منطقة ماكاروف. وثماني طائرات مسيرة، بما في ذلك Bayraktar TB-2.



وأضاف أنه تم قصف ثلاثة أنظمة صواريخ بوك إم 1 ومحطتي رادار تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات قاذفة وطائرات هجومية برية.