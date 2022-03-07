لهذا السبب.. مجلس القضاء اللبناني يشكر قضاة العراق - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - وجه مجلس القضاء الأعلى اللبناني، اليوم الأثنين، الشكر إلى قضاة العراق على مبادرتهم بالتبرع من رواتبهم لزملائهم القضاة في لبنان.

وذكر إعلام القضاء العراقي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي سهيل عبود، وجه الشكر لقضاة العراق على مبادرتهم في التبرع من رواتبهم ومالهم الخاص الى زملائهم القضاة في لبنان انسجاما مع قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر، بناءً على مبادرة من العراق في إنشاء صندوق تعاضد القضاة".



وأضاف البيان، أن القاضي عبود "أشار في رسالته الموجهة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان إلى أن الازمة التي يمر بها لبنان والقضاء اللبناني، شكّلت مناسبة لإظهار عمق علاقة التضامن بين القضاة"، مؤكداً أن "هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين".

