شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل للحكومة 34 اقتراحا برغبة.. على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للحكومة 34 تقرير للجنة الاقتراحات والشكوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وذلك لاتخاذ اللازم بشان ما ورد فيها من توصيات.

وجاءت الاقتراحات كما يلى :

1.اقتراح ممن النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء معهد دينى إعدادى ثانوى على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بقرية أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

2.اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن ترحيل أعمدة إنارة الطرق بمركزى أخميم وساقلته – محافظة سوهاج على الطريق الزراعى الشرقي.

3.اقتراح برغبة من النائب عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن تطوير موقف قليوب المحطة وفتح خطوط سير جديدة بمركز قليوب – محافظة القليوبية.

4. اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير وتأهيل محطة قطار نجع سبع – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

5. اقتراح برغبة من النائب إبراهيم عويس، ودرويش مرعى، بشأن إقامة سوق حضارى بمدينة قليوب – محافظة القليوبية على قطعة أرض تابعة للأوقاف.

6. اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن توسعة طريق أسيوط – الغنايم – محافظة أسيوط

7.اقتراح برغبة من النائب مصطفى بدران، بشأن إنشاء مبنى مجمع خدمات حكومية بالوحدة المحلية بقرية المطيعة – محافظة أسيوط

8. اقتراح برغبة من النائب محمد السعيد عوض، بشأن تطوير حى الجوال التابع لمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية

9. اقتراح برغبة من النائب أحمد البعلى، بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية الجرايشة فصلاً من مركز ومدينة أبو صوير – محافظة الإسماعلية

10. اقتراح برغبة من النائبة نجلاء العسيلى، بشأن إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات لنقل ذوى الاعاقة

11- اقتراح برغبة من النائب محمود الصعيدى، بشأن إقامة كوبرى علوى فوق خط السكة الحديد الموجود بين محطة أوسيم ومحطة قرية برطس وفوق ترعة الزمر – مركز مدينة أوسيم – محافظة الجيزة

12- اقتراح برغبة من النائب مدحت الكمار، بشأن إنهاء مشروع الصرف الصحى بقرية عرب جهينة – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية

13- اقتراح برغبة من النائب مصطفى بدران، بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لبعض العزب التابعة لقرية المطيعة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط

14- اقتراح برغبة من النائبة صفاء جابر عيادة، بشأن توصيل الصرف الصحى بمركز أسيوط – محافظة أسيوط

15- اقتراح برغبة من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن عمل حيز عمرانى للقرى والنجوع التى لم يرد لها خرائط حيز عمرانى بمركز دار السلام – محافظة سوهاج

16- اقتراح برغبة من النائب أسامة عبد العاطى، بشأن إحلال وتجديد محطة مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية

17- اقتراح برغبة من النائب هشام الجاهل، بشأن إنشاء محطة معالجة صرف صحى محلة الأمير - مركز رشيد – محافظة البحيرة

18- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن بناء جناح بمدرسة آل عابدين بقرية موشا – مركز أسيوط – محافظة أسيوط

19- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن بناء مدرسة بقرية البورة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط

20- اقتراح برغبة من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة الطوايع للتعليم الأساسى - مركز اسنا- محافظة الأقصر

21- اقتراح برغبة من النائبة سحر صدقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة خزان قناطر نجع حمادى – محافظة قنا، لإنشاء مدرسة ثانوى عام

22- اقتراح برغبة من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء كلية للعلاج الطبيعى بجامعة أسيوط

23- اقتراح برغبة من النائب أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء جناح بمدرسة غزالة الابتدائية بقرية غزالة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية

24- اقتراح برغبة من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مدرسة تربية فكرية بقرية كفر الأمير عبد الله – مركز تمى الامديد – محافظة الدقهلية

25- اقتراح برغبة من النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن إنشاء مدرسة ثانوى تجارى مشتركة بمركز أبو تشتت – محافظة قنا

25- اقتراح برغبة من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن توفير

26- اقتراح برغبة من النائب فايق زكى، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بقرية المعصرة – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية

27- اقتراح برغبة من النائب أحمد الشريف، بشأن تزويد مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية بعدد من الأقسام (الحروق، والتجميل، والسموم، جراحة المخ والأعصاب)

29- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن تقوية شبكات المحمول فى قرى بحرى مركز ومحافظة أسيوط

30- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى الكائن بقرية الحواويش كيلو 68 على ترعة نجع حمادى الشرقية – مركز أخميم – محافظة سوهاج

31- اقتراح برغبة من النائب أحمد الشريف، بشأن إحلال وتجديد محطات رفع الرى (2، 3، 4، 5) فى ترعة مريوط – محافظة الإسكندرية

32- اقتراح برغبة من النائب ياسر منير عبد الجواد، بشأن استكمال تغطية مصرف (بحر نشرت) من المزلقان الرئيسى لمدينة قلين – محافظة كفر الشيخ وحتى آخر تغطية فى اتجاه مستشفى قلين المركزي

33- اقتراح برغبة من النائب أشرف أبو الفضل، بشأن ترميم كوبرى العاقولا على ترعة حجازة العليقات – مركز قوص – محافظة قنا

34- اقتراح برغبة من النواب على خير الله، والحسينى عيسى، أحمد الشناوى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة على المجرى المائى لجزيرة نزلة باقور التابعة للوحدة المحلية بقرية باقور – محافظة أسيوط