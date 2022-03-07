شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: أسقطنا 4 مقاتلات أوكرانية ومروحيتين و8 مسيرات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت 4 مقاتلات أوكرانية ومروحيتين و8 مسيرات.
وأوضحت أن الانفصاليين نفذوا هجوما في مدينة ماريوبول واقتحموها من جهة الغرب.
من ناحيتها كشفت الرئاسة الأوكرانية، أن موقف روسيا من الممرات الإنسانية غير أخلاقي.
وأكدت أنه على روسيا التوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين، مشيرة إلى أنها تأمل أن يتفهم الرئيس الفرنسي ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية.
وكشف مسؤول سيبراني أوكراني أن بلاده لا تهاجم سوى الأهداف العسكرية في روسيا.
في الوقت نفسه أعلن وزير خارجية الصين، أن العلاقات مع روسيا قوية رغم التحديات العالمية، وأنه لا يجب أن يدخل طرفا ثالثا في علاقتنا مع موسكو.
وأوضح أن لدى بلاده التزام دائم لتعزيز التعاون مع روسيا، وعلاقات استراتيجية مع روسيا هي الأكبر في العالم، مؤكدًا أن سفارة الصين في أوكرانيا تعمل على سرعة إجلاء المواطنين.
وأضاف أن موقف الصين، هو رفع راية السلام في العالم مستعدون للتعاون مع القوى الكبرى في العالم للمساهمة في حل الأزمة، مؤكدًا أن بكين تنتهج مبدأ الحيادية في الصراعات العالمية وأنها مستعدة للوساطة من أجل حل الأزمة الأوكرانية.
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