شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الغضب الشعبي من الأوضاع في اليمن: “ارحل يا حوثي” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يومًا بعد يوم، يتزايد الغضب الشعبي من ممارسات مليشيات الحوثي والأوضاع المتردية في كافة أرجاء اليمن.

وكشفت وسائل إعلام يمنية، أن الغضب الشعبي وصل إلى درجة غير مسبوقة، جراء الأوضاع التي آلت اليها البلاد في ظل سيطرة مليشيات الحوثي والتي انحسرت شعبيتها وبات المواطن اليمني على يقين من أن الحوثي هو سبب خراب البلاد.

وأوضحت أنه خلال الأيام الماضية، ارتفع الغضب الشعبي نتيجة انعدام الخدمات نهائيا في صنعاء، ووصول سعر العشرين لتر من البنزين في سوق الحوثيين السوداء إلى 40 ألف ريال، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز الى 20 ألف.

وأشارت إلى انتشار عبارة “ارحل يا حوثي”، على الجدران وفي الشوارع.

وأكدت أن المواطن اليمني أصبح يئن من ممارسات الحوثيين اليومية، حيث شنت مليشيا الحوثي حملة استهدفت الباعة المتجولين وملاك البسطات، في عدد من الأسواق بالعاصمة صنعاء، وأخلت تلك الأسواق المستهدفة من الباعة بالقوة الجبرية.

وأضافت أن المليشيات اعتقلت الكثير من البساطين والفراشين، وزجت بهم في سجون إدارة مديريات أمانة العاصمة لرفضهم أوامرها.

وكشفت أن الحرب واستمرار نهب المليشيا للمرتبات الشهرية، دفع المئات من الموظفين إلى مهنة التجارة عبر إنشاء بسطات تجارية صغيرة لإعالة أسرهم، بعد أن ساءت ظروفهم المعيشية.