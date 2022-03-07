شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: علاقاتنا مع روسيا قوية وأمريكا الخليج 365 استفزازنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن العلاقات مع روسيا قوية رغم التحديات العالمية، وأنه لا يجب أن يدخل طرفا ثالثا في علاقة الصين مع موسكو.

وأوضح أن لدى بلاده التزام دائم لتعزيز التعاون مع روسيا، وعلاقات استراتيجية مع موسكو هي الأكبر في العالم، مؤكدًا أن سفارة الصين في أوكرانيا تعمل على سرعة إجلاء المواطنين.

وأشار وانج يي خلال مؤتمر صحفي، إلى أن العلاقات مع أوروبا مهمة وتشهد نموًا كبيرًا، بيتنما الخليج 365 الولايات المتحدة استفزاز الصين في عدد من القضايا الأساسية.

وأضاف أن موقف الصين، هو رفع راية السلام في العالم، ومستعدة للتعاون مع القوى الكبرى في العالم للمساهمة في حل الأزمة.

وأكد أن إدارة العالم يجب أن تدار بشكل منصف تعددية الأقطاب أساس للوفاء بالالتزامات الدولية، ويجب أن نعمل معا لتجاوز هذه الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى استعداد الصين للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة.

وبين أن الصين ترفض أي مبادئ أمنية دولية تفرض بشكل أحادي، مؤكدًا أن الأزمة العالمية إذا وقعت ستشمل كل دول العالم، وأن العالم بعيد عن العودة لما كان عليه أيام الحرب الباردة.

وكشف وانج يي، أن بلاده تريد تأمين خروج الأجانب من أوكرانيا، داعية للحفاظ على سلامة المدنيين في أوكرانيا.

وأضاف أن الصين تنتهج مبدأ الحيادية في الصراعات العالمية وتلعب دورا لتسهيل الحوار لحل الأزمة في أوكرانيا.

وطالب بحل الصراع في أوكرانيا عبر الحوار، وأنه على المجتمع الدولي تسهيل إجراء المحادثات بشأن أوكرانيا، كما يجب العمل على خفض التصعيد من حدة الأزمة الأوكرانية.