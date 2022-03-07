شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مروعة في اليوم الثاني عشر من الحرب الروسية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ارتفعت خسائر الغزو الروسي على أوكرانيا بعد دخول الحرب يومها الثاني عشر بصورة كبيرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن نحو 1.5 مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم نحو البلدان المجاورة، وفقًا لـ”سكاي نيوز”، وتشير التوقعات بأنه سيرتفع إلى نحو 4 ملايين لاجئ بحلول الصيف.

وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من ألف مدني قتلوا في الحرب في الفترة الواقعة من 24 فبراير إلى 4 مارس، فيما تقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

وذكرت قناة تابعة للبرلمان الأوكراني أن 52 مدنيًا قتلوا وأصيب 267 آخرين، في منطقة دونيتسك الانفصالية، بنيران القوات الروسية.

وقالت الحكومة الأوكرانية إن قواتها قتلت 11 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب، وفقًا لـ”رويترز”، بينما اعترفت موسكو بمقتل نحو 500 جندي وإصابة قرابة 1600 آخرين حتى الآن، وليس من الواضح عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب.

ومن الصعوبة، في الوقت الراهن، تحديد العدد الفعلي للخسائر، فهناك أماكن لا تزال تحت الحصار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الأرقام ستكون أعلى بكثير.