شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: موقف روسيا من الممرات الإنسانية غير أخلاقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أوكرانيا اليوم الاثنين إن مقترح روسيا بشأن الممرات الإنسانية "غير أخلاقي بالمرة" بعد أن اقترحت موسكو السماح للسكان بالخروج من مدن أوكرانية بشرط خروجهم لروسيا البيضاء أو روسيا.

وقال متحدث باسم الرئيس الأوكراني إن المواطنين في بلاده يجب أن يسمح لهم بمغادرة منازلهم عبر أراض أوكرانية واتهم روسيا بعرقلة محاولات الإجلاء السابقة عمدا.

وأضاف المتحدث في رسالة مكتوبة "تلك قصة غير أخلاقية بالمرة. معاناة الناس تستغل لخلق الصورة التلفزيونية المرغوبة... هؤلاء مواطنو أوكرانيا ويجب أن يكون لديهم الحق في الخروج إلى أراض أوكرانية".