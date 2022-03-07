شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا..ارتفاع مبيعات تجارة التجزئة بنسبة 2% خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تجارة التجزئة في ألمانيا ارتفاعا في المبيعات مطلع عام 2022، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة ارتفعت في يناير الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2%، واسميا بنسبة 3%، وذلك مقارنة بديسمبر الماضي، الذي شهد تراجعا بسبب قيود جائحة كورونا.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات القطاع في يناير الماضي بنسبة 3ر10% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 2ر14% اسميا. كما ارتفعت مقارنة بفبراير عام 2020، وهو الشهر الذي بدأت فيه جائحة كورونا بالتفشي في ألمانيا، بنسبة 1ر4% بعد احتساب متغيرات الأسعار.