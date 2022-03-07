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ألمانيا..ارتفاع مبيعات تجارة التجزئة بنسبة 2% خلال يناير

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الدمام - شريف احمد - سجلت تجارة التجزئة في ألمانيا ارتفاعا في المبيعات مطلع عام 2022، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة ارتفعت في يناير الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2%، واسميا بنسبة 3%، وذلك مقارنة بديسمبر الماضي، الذي شهد تراجعا بسبب قيود جائحة .

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات القطاع في يناير الماضي بنسبة 3ر10% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 2ر14% اسميا. كما ارتفعت مقارنة بفبراير عام 2020، وهو الشهر الذي بدأت فيه جائحة كورونا بالتفشي في ألمانيا، بنسبة 1ر4% بعد احتساب متغيرات الأسعار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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