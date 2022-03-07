شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: المرأة العربية نموذجًا رائدًا في البذل والعطاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن المرأة العربية تمثل نموذجًا رائدًا ومثالًا يحتذى به في البذل والعطاء، فضلًا عن قدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها في كافة المجالات، مما أهلها لتتبوأ مختلف المناصب على كافة المستويات، وأصبحت شريكًا أساسيًا للرجل في بناء وتقدم المجتمع.

وشدد العسومي في بيان له اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، على حرص البرلمان العربي على دعم وتمكين المرأة العربية وبناء قدراتها لتعزيز دورها في عملية التنمية المجتمعية، معربًا عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة العربية، والخطوات الرائدة التي خطتها في جميع المجالات مما عزز من دورها كشريك أساس في التنمية.