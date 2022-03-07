شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحذرمن كارثة إنسانية في أوكرانيا وتتعهد بتقديم المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه من كارثة إنسانية في أوكرانيا، متعهدة بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقالت شولتسه في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين إن المساعدات الطارئة الأولى وصلت بالفعل إلى أوكرانيا، وسيتبعها المزيد، موضحة أن وزارتها تركز على إيواء ورعاية النازحين داخليا.

وبحسب بيانات "فونكه"، تعتزم الوزيرة التعهد بتقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 5ر38 مليون يورو في اجتماع وزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي المقرر عقده اليوم في مدينة مونبلييه الفرنسية.

وقالت الوزيرة: "هناك خطر وقوع كارثة إنسانية"، مضيفة أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تجلب معاناة لا حدود لها للنساء والرجال والأطفال، مؤكدة أن تقديم مساعدات عاجلة للسكان في أوكرانيا هو ما يجب القيام به الآن.