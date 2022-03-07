أستراليا تخطط لإنشاء قاعدة غواصات نووية على ساحلها الشرقي

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الدمام - شريف احمد - تخطط أستراليا لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة للغواصات النووية على ساحلها الشرقي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الاثنين: "إنشاء قاعدة ثانية للغواصات على ساحلنا الشرقي سيعزز قدرتنا الاستراتيجية للردع"، مضيفا أنه تم وضع ثلاثة أماكن كمواقع محتملة في الاعتبار، وهي: مدينة بريسبان في ولاية كوينزلاند، والمدينة الساحلية نيوكاسل، وميناء بورت كيمبلا في نيو ساوث ويلز.

وذكر موريسون أن قاعدة الأسطول الغربي بالقرب من بيرث على المحيط الهندي ستبقى كما هي، وستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية في المستقبل.

وقال موريسون إن القاعدة الجديدة "ستسمح أيضا بزيارات منتظمة من غواصات نووية من الولايات المتحدة وبريطانيا".

يُذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أعلنت العام الماضي عن "تحالف أمني" جديد. وذكرت الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الحالي جو بايدن أنها ستسمح لأستراليا بامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية لتعزيز الأمن والردع العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.