النائب محمد عبد العزيز يتابع خطة التطوير للعام الجديد بحى غرب شبرا الخيمة

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة حقوق الإنسان، اجتماعا مع اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وهشام العتموني مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وكافة المسؤولين عن قطاعات المتابعة والطرق والكهرباء والمشروعات والمياه والصرف الصحي بحي غرب شبرا الخيمة، لاستعراض ما تم إنجازه من خطة العام المالي الحالي، والمشروعات التي سيتم إدراجها في العام المالي القادم (2022- 2023)، منها ضم مجموعات من شوارع المناطق المختلفة بالحي لتركيب بلاط الانتر لوك، ورصف شوارع أخرى، وكذلك تركيب كشافات إنارة وزيادة صناديق القمامة، ومعدات لجمع القمامة، ورفع كفاءة كوبري المشاة بالفرنواني وسلم مشاة ميت نما وإدراج شبكة الصرف الصحي بالشرقاوية .

كما تم مناقشة احتياجات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لتخفيف كثافات الفصول الدراسية، كما استمع لعرض ما تم من وحدة حقوق الإنسان بحي غرب شبرا الخيمة، وخططها القادمة ليتم متابعة تنفيذها.

وأكد "عبد العزيز" على أهمية استكمال المشروعات التي لم يتم استكمالها من العام المالي الحالي مثل تجديد كوبري عرابي وتبطين ترعة الشرقاوية وتطوير شارع أحمد عرابي وغيرها، مشددا أنه سيقوم بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات القديمة والجديدة، في إطار دوره الرقابي.