شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انفجار مستودع للنفط في لوغانسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، تعرض منطقة لوغانسك لانفجار ضخم، وفقًا لـ”العربية”. فيما أشار سكان لوغانيسك إلى انفجار مستودع للنفط نتيجة قصف صاروخي للقوات الأوكرانية. وأعلنت منطقة “لوغانسك” (والتي اعترفت بها روسيا جمهورية مستقلة من طرف واحد فقط)، اليوم الأحد، قيام القوات الأوكرانية بقصف أكثر من 20 منطقة سكنية”.

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