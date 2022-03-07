شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فرنسية: أوروبا لن تتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

صرحت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية “إنجي”، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل كامل للغاز الروسي، مؤكدة أن وقف الإمدادات الروسية سيكون له عواقب وخيمة.

وأشارت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية “إنجي”، كاثرين ماكجريجور، في مقابلة مع صحيفة “ليزيكو”، إلى أن “الموارد التي لدينا حاليا محدودة. إنها غير كافية لتعويض كل الغاز الذي نحصل عليه الآن من روسيا”، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

وقالت إن حوالي 40 بالمئة من الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي قادم من روسيا، بينما تبلغ تبعية دول أوروبا الشرقية 100 بالمئة.

واستمرت أسعار البترول والغاز في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والمخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي، والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.