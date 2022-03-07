شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: لم أسمع أي رد فعل من حلفائنا في الغرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي: إنه لم يسمع أي رد فعل من حلفائنه في الغرب.

وأكد أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يمدونها بالمساعدات ولكن بشكل بطئ، مطالبًا بمزيد من الإمدادات وبشكل أسرع لمواجهة الغزو الروسي.

واتهم زيلينسكي روسيا بالتخطيط للقتل العمد في قصف المدن الأوكرانية، مؤكدًا أن الجيش الروسي يُبيد كل شئ يقابله متوعدًا بمحاسبة روسيا على كل ما تفعله.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، أن بوتين سيصبح أمام خياري التفاوض أو مواجهة صعوبات في قيادة روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، تنفيذ هجوما مضادا في ماريوبول وتدمير ٣ دبابات وقتل نحو ٣٠ جنديا روسيا.

وكشفت أن القوات الروسية فشلت في تحقيق اختراق عبر شرق لوجانسك.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية شنت هجوما معاكسا على القوات الروسية في خاركيف واستعادت بلدة شينوف.

وأضافت أن الجيش الروسي يسعى لبسط سيطرة كاملة على بوتشا وإربين للاقتراب من كييف، وأن الإمدادات تصل إليه من الأراضي البيلاروسية.

في الوقت نفسه كشف مسؤول رفيع بالبنتاجون، أنه لا يمكن تأكيد أي تقارير بشأن استخدام الروس ذخيرة عنقودية وأسلحة فراغية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن واشنطن زودت الرئيس الأوكراني بمعدات اتصال مشفرة من أجل تأمين حياته ومكالماته سواء داخليًا أو خارجيًا.