شكرا لقرائتكم خبر عن برميل خام “برنت” يلامس عتبة 140 دولارًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ارتفع سعر برميل خام “برنت” ولامس عتبة 140 دولارًا صباح اليوم الأحد.

واقترب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجل عند 147.50 دولارًا في أغسطس عام 2008، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

واستمرت أسعار البترول والغاز في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين متأثرة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وواصل برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعه إلى 130.50 دولارًا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها تتحدث مع شركائها الأوروبيين وحلفائها للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية”.

واستثنت إدارة الرئيس جو بايدن حتى الآن هذا القطاع من العقوبات الغربية للحفاظ على استقرار الأسواق.