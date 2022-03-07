شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن هوية عناصر مرتزقة تجندهم روسيا للسيطرة على مدن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تجند مرتزقة سوريين من ذوي الخبرة في حرب العصابات بالمدن، للقتال في أوكرانيا.

وقال 4 مسؤولين للصحيفة الأميركية إن موسكو التي بدأت اجتياح أوكرانيا في 24 فبراير وواجهت مقاومة لم تكن تتوقعها، باشرت في الأيام الأخيرة تجنيد مقاتلين سوريين لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية، بحسب سكاي نيوز.

وشاركت روسيا في النزاع بسوريا منذ 2015 إلى جانب نظام بشار الأسد.

وصرح مسؤول أميركي للصحيفة أن بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا ويستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا، ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل.